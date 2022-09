Mufasa: The Lion King: parla il regista Barry Jenikins

News





23/09/2022 |

Barry Jenkins, il regista che ha diretto Moonlight, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Mufasa: The Lion King, il progetto legato alla pellicola Il Re Leone. Durante un colloquio con Entertainment Weekly, Jenkins ha spiegato: “Penso che vedrete molti volti familiari. E’ un prequel certo ma è un prequel dove troverete gli stessi personaggi: il film racconterà come sono diventati quello che sono”.



Jenkins ha poi proseguito: “Stiamo dunque tornando indietro nel tempo con molti di questi personaggi: possiamo dire che il film sarà ambientato nel presente ma, allo stesso tempo, racconta il passato dei protagonisti. Aspettatevi inoltre numeri musicali!”.



Mufasa: The Lion King ha una sceneggiatura scritta da Jeff Nathanson. Al momento tra i personaggi che saranno presenti nel film sono stati confermati Mufasa, Scar e Rafiki.