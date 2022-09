Pinocchio: la featurette La creazione di set e personaggi

News





26/09/2022

Tramite Netflix vi mostriamo una featurette in italiano di Pinocchio, il nuovo adattamento cinematografico della famosa storia di Carlo Collodi realizzato da Guillermo del Toro. All’interno della versione originale dell’opera prestano la voce ai personaggi Ewan McGregor, il Grillo parlante, David Bradley, nella parte di Geppetto, e Gregory Mann, al suo debutto, ovvero Pinocchio. Altre voci del cast includono Finn Wolfhard, l'attrice premio Oscar® Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, l'attore premio Oscar® Christoph Waltz e l'attrice premio Oscar® Tilda Swinton.



La sceneggiatura è stata scritta da Gris Grimly e Patrick McHale.



Pinocchio arriverà su Netflix a dicembre 2022.



Sinossi:

Il regista premio Oscar® Guillermo del Toro trasforma il racconto classico di PINOCCHIO in un'avventura musicale in stop motion. Segui le disavventure di Pinocchio mentre cerca di diventare un bambino in carne e ossa.