Tyler Rake 2: una nuova clip è in rete

26/09/2022 |

Netflix ha rilasciato una clip che ci mostra in anteprima alcune immagini di Tyler Rake 2, nuovo atto della saga che debutterà sulla piattaforma streaming a partire dal 2023.



Per questo film Sam Hargrave e Chris Hemsworth si sono ritrovati sul set, uno come regista e l’altro come protagonista. Il cast comprende Golshiften Farahani, Tinatin Dalakishvili, Adam Bessa, Justin Howell e Sinead Phelps. Hargrave ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Joe Russo.



Sinossi:

Chris Hemsworth torna nei panni di Tyler Rake nel sequel dell'omonima pellicola d'azione di successo targata Netflix. Dopo essere miracolosamente sopravvissuto agli eventi del primo film, l'australiano Rake si rimette a lavorare come mercenario specializzato in operazioni speciali. Ad attenderlo c'è una nuova pericolosa missione: salvare i familiari maltrattati di uno spietato gangster georgiano facendoli evadere dal carcere dove sono rinchiusi.