The Mother: il teaser trailer del film con Jennifer Lopez

26/09/2022 |

Netflix presenta il teaser trailer italiano di The Mother, la pellicola che vede protagonista Jennifer Lopez. L’attrice, in questa nuova opera, come recita la sinossi veste i panni di "una micidiale assassina esce allo scoperto per proteggere la figlia che aveva abbandonato anni prima e sbarazzarsi di un gruppo di uomini pericolosi".



Alla regia troviamo Niki Caro, la regista che in passato ha diretto Mulan e La Signora dello Zoo di Varsavia. La Caro ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Andrea Berloff, Peter Craig e Misha Green.



Insieme alla Lopez recitano in questo thriller movie anche Gael Garcia Bernal, Joseph Fiennes, Omari Hardwick e Paul Raci.



Il film debutterà a maggio 2023.