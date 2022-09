Astolfo: il trailer del film di Gianni Di Gregorio con Stefania Sandrelli

News





27/09/2022 |

La Lucky Red presenta il primo trailer di Astolfo, opera diretta e interpretata da Gianni Di Gregorio con protagonista Stefania Sandrelli. Nel cast dell'opera recitano anche Alfonso Santagata, Alberto Testone, Mauro Lamantia, Agnese Nano, Simone Colombari, Andrea Cosentino, Biagio Forestieri, Mariagrazia Pompei, Francesca Ventura e con Gigio Morra



Il film verrà presentato in Grand Public alla Festa del Cinema di Roma 2022 e uscirà in sala il 20 ottobre distribuito da Lucky Red.



Astolfo è una produzione produzione BIBI FILM con RAI CINEMA, è una una coproduzione Italo Francese BIBI FILM-LE PACTE ed è prodotto da Angelo Barbagallo.



Sinossi:

Delle varie forze che governano il mondo, la più forte è l’amore. Astolfo, un pensionato che dalla vita non si aspettava più niente, viene sfrattato dal suo appartamento di Roma e ripara nella vecchia casa di famiglia, un rudere in un paesino del centro Italia che era stato, un tempo, un palazzo nobiliare. Si adegua alla vita in provincia, si arrangia, vivacchia, si azzuffa con il sindaco, ritrova un vecchio amico, prende in casa un paio di scapestrati come lui. Poi incontra Stefania, una donna della sua età, e si innamora. Sarà l’inizio di una nuova vita, più travagliata ma anche più bella, più vera, l’unica che valga la pena di essere vissuta.