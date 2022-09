The Nun 2, arrivano novità sul cast: Storm Reid reciterà nel film

News





27/09/2022 |

Storm Reid, giovane attrice che abbiamo visto all’interno della serie tv Euphoria, è entrata a far parte del cast del secondo capitolo di The Nun. All’interno del film ritroveremo Bonnie Aarons mentre Vera Farmiga è in trattative per un eventuale ritorno dopo il primo capitolo. Al momento la produzione non ha svelato quale sarà il ruolo della Reid.



La regia di The Nun 2 è affidata a Michael Chaves che ha avuto modo di lavorare già nell’universo di The Conjuring, dove ha diretto il recente The Conjuring: The Devil Made Me Do It. Ian Goldberg e Richard Naing stanno revisionando la sceneggiatura inizialmente completata da Akela Cooper.



La produzione di The Nun 2, pellicola che sarà prodotta da James Wan tramite la sua Atomic Monster, partirà il prossimo ottobre.