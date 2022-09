Zach Lipovsky ed Adam B. Stein dirigeranno Final Destination 6

News





27/09/2022 |

Zach Lipovsky ed Adam B. Stein, i due registi che hanno realizzato lo sci-fi-thriller Freaks, sono stati ingaggiati per dirigere il sesto capitolo della saga di Final Destination, pellicola che segnerà il rilancio del franchise.



Craig Perry, produttore del franchise originale, si occuperà della produzione anche di questo film insieme a Sheila Hanahan. Tra i produttori troviamo anche Jon Watts, il regista dei film di Spider-Man, e Dianne McGunigle. Lo stesso Watts ha scritto la prima bozza di storia con la sceneggiatura affidata alle mani di Guy Busick e Lori Evans Taylor.



Della trama non si conosce nulla, l’unica certezza è la struttura portante della storia con uno dei protagonisti che, grazie a delle visioni, proverà ad ingannare la morte che puntuale però si ripresenterà per chiedere il conto.



Attualmente il cast non è stato annunciato.