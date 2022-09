Omicidio nel West End da oggi nelle sale: ecco lo spot italiano

News





29/09/2022 |

Tramite la Searchlight Pictures ecco uno spot italiano di Omicidio nel West End, giallo quasi vecchie maniere che ci trasporta all’interno di Londra. Siamo negli anni cinquanta e, a seguito dell’omicidio di un membro della troupe di una compagnia teatrale, l’ispettore Stoppard e la sua collega Constable Stalker saranno chiamati ad indagare nel tentativo di trovare l’assassino.



Nei panni dei due protagonisti troviamo Sam Rockwell e Saoirse Ronan affiancati da Adrien Brody.



La regia è di Tom George, al debutto per una pellicola cinematografica. Il regista ha diretto recentemente alcuni episodi delle serie tv Thiss Country e Defending the Guilty. La sceneggiatura è stata scritta da Mark Chappell.



L'uscita è prevista per oggi, 29 settembre.