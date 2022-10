Ticket to Paradise: ecco la scena David e Georgia prendono troppo sul serio "Everybody Dance Now

News





04/10/2022 |

E' in rete una nuova scena in italiano di Ticket to Paradise, pellicola che vede al centro della scena George Clooney e Julia Roberts.



Diretto da Ol Parker, che ha curato la sceneggiatura con Daniel Pipski, il film è prodotto da Tim Bevan, Eric Fellner, Sarah Harvey, Deborah Balderstone, George Clooney, Grant Heslov, Julia Roberts, Lisa Roberts Gillan, Marisa Yeres Gill.



La commedia romantica uscirà solo al cinema dal 6 ottobre.



Sinossi:

I premi Oscar® George Clooney e Julia Roberts tornano sul grande schermo nei panni di due ex che si ritrovano in una missione comune per impedire alla figlia innamorata di commettere il loro stesso errore.