Bullet Train: in rete la featurette Quiet Car Fight

05/10/2022 |

Dalla Sony Pictures ecco a voi una featurette in lingua originale di Bullet Train, l’opera cinematografica diretta da David Leitch. Il film, come annunciato dalla stessa Sony, è disponibile in versione Digital mentre arriverà il 18 ottobre in Blu-ray. Basato sul romanzo di Kotaro Isaka, il film ha una sceneggiatura scritta da Zak Olkewicz.



Il cast, straordinario, è composto da Brad Pitt, Sandra Bullock, Michael Shannon, Zazie Beetz, Joey King, Andrew Koji, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Hiroyuki Sanada, Masi Oka e Bad Bunny.



Bullet Train è uscito lo scorso 25 agosto in Italia.



Sinossi:

Bullet Train è un thriller d'azione folle e divertente del regista di Deadpool 2, David Leitch. Brad Pitt è il protagonista di un film corale con un gruppo di assassini diversi tra loro, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti, sullo sfondo di una corsa senza sosta attraverso il Giappone moderno. Bullet train, tratto dal romanzo "best seller" di K!3;tar!3; Isaka I sette killer dello Shinkansen, è un film prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, da luglio solo al cinema.