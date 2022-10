Il Piacere è tutto mio: il trailer italiano del film con Emma Thompson

News





07/10/2022

A partire dal 10 novembre la BimDistribuzione porterà nelle nostre sale Il Piacere è tutto mio, la nuova divertente ed emozionante commedia sulla sex positivity con protagonisti il premio Oscar Emma Thompson e il giovane Daryl McCormack.



L'opera è diretta da Sophie Hyde che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Katy Brand.



Sotto alla sinossi trovate il trailer italiano!



Sinossi:

La storia ruota attorno alla vicenda personale di Nancy Stokes (Emma Thompson) un'insegnante in pensione, vedova, con alle spalle un matrimonio solido e rigoroso a cui però è sempre mancato un po' di brivido. Ormai sola, Nancy decide di cercare quello che nella vita di coppia non ha mai trovato: una soddisfacente esperienza sessuale. Si rivolge così a un'agenzia di gigolò e sceglie di incontrare Leo Grande(Daryl McCormack). Giovane e affascinante, Leo Grandesembra essere tutto quello per cui Nancy è pronta a pagare: un uomo in grado di realizzare le sue fantasie. Ma nel corso di tre incontri in una camera di hotel le dinamiche cambiano: Leo si dimostra non solo come un uomo con cui fare dell'ottimo sesso, ma anche una persona con cui parlare e nonostante la differenza d'età, tra i due nascerà un rapporto di fiducia che porterà Nancy a riscoprire se stessa...