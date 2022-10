Gli Occhi del Diavolo dal 24 novembre al cinema: online il trailer italiano

News





11/10/2022

Grazie alla Eagle Pictures siamo lieti di presentarvi il trailer ufficiale italiano di Gli Occhi del Diavolo, pellicola conosciuta con il titolo originale Prey for the Devil. Diretto da Daniel Stamm, che ha lavorato su una sceneggiatura di Robert Zappia, il film racconta di Suor Ann che crede devotamente che compiere esorcismi sia la sua vocazione. La stessa affronta una forza demoniaca che infesta la sua scuola e che ha misteriosi legami con il suo passato.



All’interno del cast principale di Prey for the Devil troviamo Jacqueline Byers, Colin Salmon, Christian Navarro, Lisa Palfrey, Nicholas Ralph, Ben Cross, Virginia Madsen, Tom Forbes



La pellicola uscirà in Italia a partire dal 24 novembre.



Sinossi:

In risposta all'aumento globale dei possedimenti demoniaci, la Chiesa cattolica riapre le scuole di esorcismo per formare i sacerdoti al Rito dell'Esorcismo. Su questo campo di battaglia spirituale sorge un'improbabile guerriera: una giovane suora, Suor Ann (Jacqueline Byers). Sebbene alle suore sia vietato eseguire esorcismi, un professore (Colin Salmon) riconosce i doni di suor Ann e accetta di addestrarla. Spinta in prima linea spirituale con il compagno di studi Padre Dante (Christian Navarro), Suor Ann si ritrova in una battaglia per l'anima di una giovane ragazza (che Suor Ann crede sia posseduta dallo stesso demone che ha tormentato sua madre anni fa), e presto si rende conto che il diavolo la ha proprio dove la vuole... e vuole dentro.