Black Panther: Wakanda Forever: la featurette Return to Wakanda è in rete

11/10/2022

Un'emozionante e coinvolgente featurette in lingua originale Black Panther: Wakanda Forever, il secondo capitolo della saga, è in rete tramite la Marvel. La compagnia con questa nuova clip ci trasporta nel cuore del sequel, mettendo in primo piano le parole dei protagonisti. La regia della pellicola è ancora una volta affidata a Ryan Coogler che ha diretto un cast che comprende Angela Bassett, Martin Freeman, Tenoch Huerta, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letita Wright, Richard Schiff e Dominique Thorne.



La sceneggiatura è stata curata da Coogler e da Joe Robert Cole.



All’interno dell’opera ci sarà anche un omaggio a Chadwick Boseman, attore scomparso nell’estate 2020 e protagonista del primo film Marvel dedicato a questo personaggio.



Black Panther: Wakanda Forever uscirà il prossimo 9 novembre.