Lutto nel mondo del cinema: è scomparsa Angela Lansbury

News





12/10/2022 |

Il mondo del cinema e dello spettacolo piange la scomparsa di Angela Lansbury. L’artista è scomparsa all’età di 96 anni e l’annuncio è stato dato dalla famiglia con una nota: "I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi nell'annunciare che la loro madre è morta nel sonno nella sua casa".



La Lansbury ha interpretato uno dei personaggi più famosi della storia delle serie tv, ovvero Jessica Fletcher de La Signora in Giallo, il serial di genere giallo andata in onda dal 1984 al 1996 con più di 260 episodi.



Nel corso della sua carriera ha vinto cinque Tony Award e ha recitato in film quali Angoscia, Gran Premio, Pomi d'ottone e manici di scopa e Assassinio sul Nilo.