Lucy Liu reciterà nel film Red One

14/10/2022 |

Novità in vista per il cast di Red One: è staot annunciato infatti che all'interno dell'opera troveremo anche Lucy Liu. L'attrice si unisce così ai già presenti Dwayne Johnson, Chris Evans e Kiernan Shipka. Il film sarà sviluppato da Amazon Prime Video con la regia che è stata affidata a Jake Kasdan, regista che ha in passato ha già diretto i due capitoli del nuovo Jumanji sempre con Johnson protagonista.



Al momento la trama di Red One e il ruolo che avrà la Liunon sono stati rivelati. Stando alle prime informazioni il progetto è una commedia d’azione che vedrà i protagonisti girare il mondo.



Amazon Studios ha sviluppato il film da unaa storia originale realizzata da Hiram Garcia della Seven Bucks Production. La sceneggiatura è stata scritta da Chris Morgan.