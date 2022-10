L'Esorcista: David Gordon Green annuncia l'imminente avvio delle riprese

News





14/10/2022 |

Con Halloween Ends, David Gordon Green è pronto a chiudere il franchise di Halloween. Ma i progetti del regista non sono certamente terminati qui, perché nella sua agenda spicca un titolo conosciuto a tutti gli amanti del genere horror: L’Esorcista. Da mesi, infatti, sappiamo che la Blumhouse, la Universal Pictures e Peacock stanno lavorando al reboot e Green è pronto a gettare le basi per la sua realizzazione.



Durante una chiacchierata con Variety, il regista ha svelato: “Iniziamo tra un paio di settimane e siamo pronti per rimboccarci le maniche e tuffarci nel prossimo grande franchise. Abbiamo un cast straordinario e sceneggiature di cui siamo tutti entusiasti”.



Green ha poi manifestato tutta la sua emozione per questo progetto: “Sono onorato di entrare in qualcosa di così prezioso nella storia del cinema. C’è una fanbase che è curiosa di quello che stiamo facendo e alla domanda se tutto questo è stressante, la risposta è no, perché è entusiasmante. Questo film è un’opportunità incredibile”.



Parlando del cast, all’interno del reboot ritroveremo anche Ellen Burstyn che riprenderà il personaggio da lei interpretato nel film originale del 1973.