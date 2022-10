Creed 3: online due poster del film

News





18/10/2022 |

Sono stati rilasciati due poster di Creed 3, il nuovo capitolo della saga. Le due locandine mettono in primo piano due attori che ritroveremo nel film: il protagonista Michael B. Jordan e Jonathan Mayors. Entrambi i poster sono accompagnati da una tagline: “You can’t run…” si legge nella prima, “…from your past” viene sottolineato invece nella seconda. Al momento i dettagli sulla trama non sono stati svelati ma sappiamo che il personaggio interpretato da Mayors, ovvero Anderson Dame, è uno degli avversari di Adonis.



Prodotto dalla MGM, Creed 3 vede dietro la macchina da presa Michael B. Jordan, che ovviamente sarà ancora una volta il protagonista nei panni di Adonis Johnson, il figlio del leggendario Apollo Creed. Il cast principale è completato dal ritorno di Tessa Thompson, da Jonathan Majors, da Selenis Leyva e da Phylicia Rashad.



Nella pellicola non figura Sylvester Stallone, tornato solo come produttore.



I primi due film di Creed hanno incassato rispettivamente 5.5 milioni di euro nel 2016 ed oltre 7 milioni di euro nel 2019.



Creed 3 debutterà a marzo 2023. Qui sotto trovate le locandine.