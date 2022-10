Harrison Ford entra nel mondo Marvel: interpreterà Thaddeus Thunderbolt Ross

News





18/10/2022 |

Harrison Ford è pronto per entrare ufficialmente nel mondo Marvel. L’attore, che nel corso della carriera ha reso celebre il personaggio di Indiana Jones, vestirà i panni di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, sostituendo così il compianto William Hurt. L’altra novità è che Harrison Ford si calerà subito nella parte del personaggio e reciterà all’interno di Captain America: New World Order, la cui uscita è prevista per il 2024.



Il nuovo film della saga ripartirà dai fatti accaduti nella serie tv Disney The Falcon and The Winter Soldier e vedrà nella parte dell’eroe Anthony Mackie.



Captain America: New World Order sarà diretto da Julius Onah e, ad oggi, ha un cast che comprende anche Tim Blake Nelson e Danny Ramirez.