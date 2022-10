Fall: rilasciata la featurette Backyard Rehearsal

News





18/10/2022 |

Con una nuova featurette la Lionsgate ci trasporta all'interno di Fall, la nuova opera densa di adrenalina di Scott Mann. Il regista, che ha curato la sceneggiatura insieme a Jonathan Frank, ha diretto un cast che comprende Mason Gooding, Grace Caroline Currey, Virginia Gardner e Jeffrey Dean Morgan.



Il film uscirà nelle sale italiane a partire dal prossimo 27 ottobre.



Sotto alla sinossi trovate la nuova featurette.



Sinossi:

Dopo la morte di Dan (Mason Gooding) durante un’arrampicata sulle Montagne Rocciose, la fidanzata Becky (Grace Caroline Currey) e l’amica Hunter (Virginia Gardner) decidono di scalare una torre di trasmissione alta più di 700 metri per spargere le sue ceneri dalla vetta. Ma una volta giunte in cima, si ritrovano bloccate senza alcuna possibilità di discesa. Attorno a loro c’è solo il deserto e non c’è modo di chiamare i soccorsi. L’unica scelta è lottare per la sopravvivenza, anche se tutto è contro di loro.