Enola Holmes 2: rilasciata una scena in lingua originale

18/10/2022 |

E' in rete una scena in lingua originale di Enola Holmes 2. In questo nuovo capitolo ritroveremo Millie Bobby Brown nei panni della sorella minore di Sherlock Holmes, in un'opera densa di avventure. Nel film la protagonista si ritroverà coinvolta in un caso molto particolare e sarà chiamata a ritrovare una ragazza scomparsa. Durante la ricerca si ritroverà al centro di una cospirazione che richiederà l’aiuto dei suoi amici e del fratello Sherlock.



La regia è di Harry Bradbeer che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Jack Thorne.



Henry Cavill, Louis Partridge e Sharon Duncan-Brewster completano il cast principale.



Il film arriverà su Netflix dal 4 novembre.



