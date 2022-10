A Man Called Otto: svelata la nuova data di uscita del film con Tom Hanks

News





18/10/2022 |

Novità in vista per il progetto cinematografico dal titolo A Man Called Otto. La pellicola non uscirà più nelle sale a dicembre, come annunciato diversi mesi fa, ma il suo arrivo nelle sale americane è stato fissato per il 13 gennaio 2023. Basato sul romanzo best-seller di Fredrik Backman A Man Called Otto racconta la storia di un uomo rimasto vedovo, dal carattere scontroso e severo, che tiene sotto le sue regole ferree tutto il quartiere. Prigioniero di ciò che lo circonda e desideroso di rinunciare a tutto Otto vede la sua vita cambiare all’improvviso grazie all’amicizia con i suoi nuovi vicini.



Protagonista dell'opera è il Premio Oscar Tom Hanks, diretto in questo film da Marc Forster. David Magee ha invece curato la sceneggiatura.



All'interno di A Man Called Otto recitano anche Mariana Treviño, Rachel Keller, Cameron Britton e Manuel Garcia-Rulfo.