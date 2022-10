Ruthless: Dermot Mulroney sarà il protagonista di questo action-thriller

News





19/10/2022 |

Dermot Mulroney è stato ingaggiato per recitare come protagonista all’interno dell’action-thriller Ruthless. Le riprese della pellicola partiranno ufficialmente il prossimo 24 ottobre in Nevada. Attualmente il cast è in via di definizione mentre sappiamo che la regia è stata affidata ad Art Camacho che dirigerà il film da una sceneggiatura scritta insieme a James Dean Simington.



Ruthless racconta la storia di un coach di un liceo, rimasto traumatizzato dalla scomparsa della figlia, che deciderà di mettersi alla ricerca di alcuni uomini che hanno rapito uno dei suoi studenti.



Il film è prodotto da Elias Axume per conto della PEG insieme a Al Bravo della Al Bravo Films. Carlos Rincon sarà il produttore esecutivo, sempre per conto della PEG, con Bryan Foster.



Mulroney ha recentemente completato le riprese all'interno di Scream 6 e ha recitato nella serie Hanna.