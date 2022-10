Sand and Stones: nuovo progetto in vista per Nicolas Cage

News





19/10/2022 |

Nuovo progetto cinematografico in vista per Nicolas Cage. L’attore sarà il protagonista di Sand and Stones, progetto che è stato descritto come un survival action-thriller. La produzione partirà il prossimo mese a Dublino.



Sand and Stones è ambientato in un mondo dove la società e le varie popolazioni sono collassate. Cage interpreterà un uomo che ha imparato a sopravvivere all’interno di una fattoria insieme ai suoi due figli gemelli. Tuttavia la salvezza del nucleo è minata dalla presenza di feroci creature, pronte ad uscire dopo il tramonto per cacciare ed uccidere qualsiasi essere vivente.



Il film sarà diretto da Ben Brewer da una sceneggiatura di Michael Nilon. Nicolas Cage si occuperà anche della produzione attraverso la Saturn Films.