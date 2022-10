Il Diavolo Veste Prada, Anne Hathaway dice la sua sul sequel: Non si farà

News





19/10/2022 |

Era il 2006 quando uscì nelle sale Il Diavolo Veste Prada, pellicola di David Frankel basata sul romanzo di Lauren Weisberger. Il film, con un cast stellare composto da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, ottenne un discreto successo al botteghino, arrivando ad ottenere due nomination agli Oscar.



A distanza di sedici anni dall’uscita nelle sale è tornata recentemente alla ribalta l’idea di un possibile sequel. Anne Hathaway, interpellata sull’argomento, ha però smentito qualsiasi possibilità di realizzazione dello stesso: “Non ci sarà un sequel – ha spiegato l’attrice a Entertainment Tonight – Non accadrà. Noi non possiamo farlo e non succederà. L’opera esiste, non possiamo fare altro che guardarla altre volte. Per il resto ci sono altri film e ce ne saranno altri da vedere”.



La Hatahaway arriverà presto nelle sale con Armageddon Time, pellicola scritta e diretta da James Gray.