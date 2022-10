Michelle Monaghan reciterà all'interno di The Family Plan

News





20/10/2022 |

Michelle Monaghan è stata ingaggiata per recitare come protagonista, accanto a Mark Wahlberg, all’interno di The Family Plan. La pellicola sarà sviluppata dalla Apple Original Films e dalla Skydance Media. I due attori saranno diretti da Simon Cellan Jones che ha già collaborato con Walhberg per Arthur the King.



Scritto da David Coggeshall il film racconta la storia di un papà di periferia che deciderà di fuggire, portando via la sua famiglia, quando il passato tornerà a bussare alla sua porta.



Stephen Levinson della Municipal Pictures e Wahlberg saranno i produttori assieme a David Ellison della Skydance, a Dana Goldberg e Don Granger.



Michelle Monaghan ha preso parte alle serie tv Messiah ed Echoes e dopo aver recitato in Mission Impossible – Fallout ha fatto la sua apparizione all’interno di Nanny e di Black Site.