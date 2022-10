Twister: presto in lavorazione un nuovo film. Possibile il ritorno di Helen Hunt

News





20/10/2022 |

A distanza di ventisei anni dall’uscita nelle sale di Twister, il film rivivrà con una nuova pellicola indicata come un sequel. Sarà la Amblin Entertainment a lavorare all’opera che porterà alla ribalta una storia nuova e svilupperà il film con la Universal Pictures e la Warner Bros.



Il progetto è in fase avanzata con Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick, che si occuperà della regia mentre della sceneggiatura se ne sta occupando Mark L. Smith.



Parlando del cast nelle ultime ore è rimbalzata la voce di un possibile coinvolgimento di Helen Hunt, l’attrice protagonista della pellicola originale. Altri dettagli, invece, legati agli attori e alla trama non sono stati svelati.



Twister fu diretto da Jan de Bont, oltre alla Hunt recitarono nel film Bill Paxton, Cary Elwes, Jami Gertz e Philip Seymour Hoffman. Il film raccontava la storia di Jo e Bill Harding, due esperti meteorologi e cacciatori di tempeste, destinati a dare la "caccia" ad un devastante tornado F5.