Non Così Vicino: il trailer italiano del film con Tom Hanks

La Eagle Pictures presenta il primo trailer italiano di Non Così Vicino: la clip in questione annuncia anche la data di uscita della pellicola, conosciuta anche con il titolo originale A Man Called Otto. Il film, che farà il suo debutto ufficiale negli States a partire dal 13 gennaio 2023, sarà disponibile nelle nostre sale dal 16 febbraio.

Basato sul romanzo best-seller di Fredrik Backman Non Così Vicino racconta la storia di un uomo rimasto vedovo, dal carattere scontroso e severo, che tiene sotto le sue regole ferree tutto il quartiere. Prigioniero di ciò che lo circonda e desideroso di rinunciare a tutto Otto vede la sua vita cambiare all’improvviso grazie all’amicizia con i suoi nuovi vicini.



Protagonista dell'opera è il Premio Oscar Tom Hanks, diretto in questo film da Marc Forster. David Magee ha invece curato la sceneggiatura.



All'interno di Non Così Vicino recitano anche Mariana Treviño, Rachel Keller, Cameron Britton e Manuel Garcia-Rulfo.



Sinossi:

Tratto dal comico e commovente bestseller “L'uomo che metteva in ordine il mondo”, Non Così Vicino racconta la storia di Otto Anderson (Tom Hanks), un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l’incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un'improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Una storia divertente e struggente che racconta come alcune famiglie nascono anche nei luoghi più inaspettati.