Il mondo di Silent Hill torna al cinema: presto un nuovo progetto

L’universo cinematografico di Silent Hill tornerà presto a vedere la luce. E’ stata infatti annunciata l’intenzione di realizzare una nuova pellicola che si intitolerà Return to Silent Hill. Il progetto cinematografico in questione sarà accompagnato dalla nascita di alcuni nuovi videogames. La regia del film sarà affidata a Christophe Gans, il regista che nel 2006 diresse il primo Silent Hill. Stando alle prime informazioni, Return to Silent Hill racconterà gli eventi del secondo capitolo della serie dei videogiochi.



Victor Hadida, che è stato il produttore esecutivo del primo film di Silent Hill, tornerà alla produzione anche di questo nuovo atto. Gans è intervenuto per spiegare anche parte della storia della pellicola: “Il film racconta la storia di un giovane ragazzo che torna a Silent Hill, dove ha conosciuto un grande amore. E quello che troverà è un puro incubo”.



Al momento non è chiaro quando è prevista la partenza della produzione di Return to Silent Hill.