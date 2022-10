Joker: Folie à Deux: Harry Lawtey reciterà nel film

News





21/10/2022 |

Il cast di Joker: Folie à Deux si è arricchito di un nuovo nome. All'interno della pellicola, infatti, reciterà Harry Lawtey, attore che ha recitato nelle serie tv Industry e Magpie Murders. Lawtey raggiunge così il protagonista Premio Oscar Joaquin Phoenix, pronto a tornare nella parte del famoso villain di Batman, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener e Jacob Lofland.



I dettagli riguardanti la trama non sono stati ancora svelati ma – stando ad alcune indiscrezioni – parte del film sarà ambientata all’interno dell’Arkham Asylum, uno dei luoghi chiave della storia dei nemici di Batman. Come recita il titolo, la pellicola dovrebbe ancora una volta esplorare il conflitto interiore vissuto dal protagonista.



Phillips ha scritto la sceneggiatura assieme a Scott Silver con la produzione che dovrebbe partire a novembre in quel di Los Angeles e successivamente a New York.



L’uscita è fissata per il 4 ottobre 2024.