The Equalizer 3: partite ufficialmente le riprese

21/10/2022 |

Tramite i social network la Sony Pictures ha annunciato la partenza ufficiale delle riprese del terzo capitolo di. Ad ospitare il set è il nostro Paese, precisamente la Costiera Amalfitana, come sottolineato dal tweet che trovate in basso.La Sony ha pubblicato anche alcune immagini del film nelle quali possiamo vedere i tre protagonisti:La pellicola sarà diretta dache lavorerà su una sceneggiatura scritta da Richard Wenk.Le prime due pellicole del franchise sono state un autentico successo ed hanno incassato rispettivamente 194 e 190 milioni di dollari in tutto il mondo. La trama non è stata rivelata dalla produzione. L’uscita è prevista per settembre 2023.