Black Samurai: Chad Stahelski dirigerà l'adattamento cinematografico

24/10/2022 |

Netflix sta lavorando al progetto legato a Black Samurai, adattamento cinematografico del romanzo. La regia del film è stata affidata a Chad Stahelski che lavorerà su una sceneggiatura che sarà curata da Leigh Dana Jackson. Stahelski sarà produttore con Jason Spitz e Alex Young per la 87Eleven Entertainment e con John Schoenfelder e Russell Ackerman della Addictive Pictures.



The Black Samurai è una serie di romanzi di Marc Olden e racconta la storia di Robert Sand, un soldato americano che si trasferirà in Giappone per imparare le arti marziali, trasformandosi nel Samurai Nero. Sand sarà chiamato ad affrontare una missione con l’obiettivo di fermare forze pericolose.

Al momento il cast non è stato ancora definito.



Stahelski dirigerà anche il quarto capitolo di John Wick ed lavorerà presto alla realizzazione di Shibumi e Highlander.