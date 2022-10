The Conjuring 4: annunciato il nome dello sceneggiatore

News





24/10/2022 |

Il franchise di The Conjuring è pronto ad espandersi ancora una volta. E’ stato messo in cantiere infatti il quarto film della saga con la New Line Cinema pronta a sviluppare il progetto. La compagnia ha ingaggiato David Leslie Johnson-McGoldrick per scrivere la sceneggiatura di questo nuovo film. Lo scrittore è un veterano del franchise considerando che ha realizzato lo script di The Conjuring 2 e di The Conjuring – Per Ordine del Diavolo.



Quello di Johnson-McGoldrick non sarà però l’unico ritorno perché all’interno della saga ritroveremo anche James Wan e Peter Safran come produttori: il duo ha dato vita alla serie cinematografica horror, compresi gli spin-off.



Come sappiamo i film di The Conjuring sono basati su fatti realmente accaduti che riguardano da vicino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Patrick Wilson e Vera Farmiga, salvo sorprese, torneranno per interpretarli.