Ticket to Paradise: una nuova featurette internazionale è in rete

25/10/2022 |

Con una nuova featurette in lingua originale andiamo a scoprire insieme il mondo di Ticket to Paradise, pellicola che vede al centro della scena George Clooney e Julia Roberts.



Diretto da Ol Parker, che ha curato la sceneggiatura con Daniel Pipski, il film è prodotto da Tim Bevan, Eric Fellner, Sarah Harvey, Deborah Balderstone, George Clooney, Grant Heslov, Julia Roberts, Lisa Roberts Gillan, Marisa Yeres Gill.



Il film ha debuttato negli Usa lo scorso 21 ottobre.



Sinossi:

I premi Oscar® George Clooney e Julia Roberts tornano sul grande schermo nei panni di due ex che si ritrovano in una missione comune per impedire alla figlia innamorata di commettere il loro stesso errore.