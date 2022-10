Henry Cavill conferma: Tornerò nei panni di Superman!

News





25/10/2022

Era il 2013 quando la Warner Bros. Pictures decise di rispolverare il progetto cinematografico legato a Superman. Nell’era dei cinecomics mancava il ritorno di Clark Kent nelle sale, con la Warner pronta ad investire nuovamente sul personaggio chiamando, per interpretarlo, Henry Cavill. Sotto la regia di Zack Snyder il film arrivò nelle sale richiamando l’attenzione del pubblico, con un ottimo impatto al botteghino (668 milioni di dollari). Da quel momento, però, la vita cinematografica di Superman non proseguì con altri film dedicati esclusivamente all’eroe, inserito prima Batman v Superman: Dawn of Justice e successivamente in Justice League.



Dal 2017, dunque, il silenzio ha avvolto l’evoluzione cinematografica del personaggio con Cavill chiamato nel frattempo a lavorare ad altri progetti quali Operazione U.N.C.L.E., Enola Holmes e Mission Impossible: Fallout. Un silenzio spesso “disturbato” dalle richieste del pubblico di vedere ancora una volta l’attore nella parte dell’eroe e interrotto dal cameo all’interno di Black Adam, il cinecomic con protagonista Dwayne Johnson di prossima uscita. L’apparizione di Superman, sempre interpretato da Cavill, ha fatto letteralmente impazzire i fan che hanno trovato nelle parole dell’attore una conferma: Clark Kent farà presto il suo ritorno al cinema.



Cavill ha sfruttato il suo account Instagram per pubblicare un video nel quale annuncia “L'immagine che vedi in questo post e quello che hai visto alla fine di Black Adam sono solo un piccolo assaggio di ciò che verrà. Grazie per la pazienza, sarà premiata”. Un messaggio chiaro ed eloquente che però non fa chiarezza su come verrà costruito il progetto. Restiamo in attesa ma con una certezza: Superman tornerà nuovamente a difendere il bene!