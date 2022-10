Rooney Mara e Joaquin Phoenix saranno i protagonisti di The Island

News





26/10/2022 |

Joaquin Phoenix e Rooney Mara saranno i protagonisti di The Island, pellicola dal titolo provvisorio che sarà diretta dal regista di Cold War Pawel Pawlikowski. Le riprese del drama-thriller dovrebbero partire entro la fine dell’anno.



Scritto e diretto da Pawlikowski, il film è ispirato ad eventi veramente accaduti e racconta la storia di una coppia americana degli anni 30 che decide di abbandonare la civiltà per costruire il proprio paradiso privato su un’isola deserta e vivere lavorando la terra. Quando però un milionario, a bordo del suo yacht, dopo aver fatto visita alla coppia li trasporta indirettamente all’interno di uno giornale scandalistico, una sedicente contessa arriva dal nulla con l’intenzione di conquistare l’isola e costruire un hotel di lusso. Tra le parti inizierà una sorta di guerra psicologica che si intreccerà con la seduzione e la gelosia fino ad arrivare al tradimento e all’omicidio. Allo stesso tempo, però, la natura si rivolterà contro gli intrusi presenti nell’isola.



Il film è prodotto da Tanya Seghatchian e John Woodward della Apocalypso Pictures e da Brightstar. Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa sono i co-produttori per conto della Wildside, con la Vision Distribution in collaborazione con Sky. Ewa Puszczynska è il co-produttore per conto della Extreme Emotions. Reno Antoniades è il produttore esecutivo.