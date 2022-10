Saw 10: Tobin Bell tornerà nei panni di John Kramer

News





27/10/2022 |

L’universo di Saw – L’Enigmista si espanderà con un nuovo capitolo, il decimo della serie, ed arrivano novità importanti sul cast. All’interno della pellicola, infatti, ritroveremo il volto storico per eccellenza del franchise, ovvero Tobin Bell che si calerà ancora una volta nella parte di John Kramer, conosciuto anche come Jigsaw. Per l’attore si tratta della nona apparizione all’interno del franchise, avendo saltato soltanto un film: Spiral: From the Book of Saw. Di Saw 10 (probabilmente titolo provvisorio) conosciamo ben poco, non sono stati infatti rilasciati dettagli sulla trama.



Nonostante John Kramer sia morto nei primi capitoli della saga, il personaggio ha fatto sempre la sua ricomparsa tramite registrazioni vocali e flashback.



Saw 10 sarà diretto da Kevin Greutert che ha già lavorato ad altri capitoli quali Saw VI e Saw 3D – Il Capitolo Finale. Inoltre il regista ha diretto pellicole quali Oscure Presenze e Jackals – La Setta degli Sciacalli.