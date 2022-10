The Iron Claw: Lily James reciterà nel film con Zac Efron

News





27/10/2022 |

Si allarga il cast di The Iron Claw. All’interno della pellicola sviluppata dalla A24 ci sarà anche Lily James. L’attrice si unisce ad un cast principale che comprende anche Zac Efron, Harris Dickinson, Holt McCallany, Jeremy Allen White e Maura Tierney.



La A24 e la Access Industries co-finanzieranno il film con Sean Durkin (The Nest - L'Inganno) che si occuperà della sceneggiatura e della regia. La produzione è affidata anche a Tessa Ross, Juliette Howell ed Angus Lamont per la House Productions.



Lily James ha completato recentemente le riprese di Finalmente l’Alba e di Providence, inoltre recentemente ha interpretato Pamela Anderson all’interno della serie tv Pam & Tommy.