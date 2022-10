Bookworm: Elijah Wood sarà il protagonista del film

News





27/10/2022 |

Elijah Wood è stato scritturato per recitare all’interno di Bookworm, una commedia densa di avventura che sarà diretta da Ant Timpson, regista alla sua seconda opera ufficiale dopo Came to Daddy. La storia del film segue le vicende di Mildred, una dodicenne la cui vita verrà completamente sconvolta quando la madre finisce in ospedale costringendola ad andare a vivere con suo padre Strawn Wise, di professione mago. Per cercare di recuperare il rapporto Strawn porterà la figlia in campeggio in un’aspra regione selvaggia della Nuova Zelanda. In questo scenario il duo proverà a far valere il proprio legame con un obiettivo: trovare la bestia mitologica conosciuta come la pantera di Canterbury.



Bookworm è attualmente in pre-produzione e le riprese partiranno in Nuova Zelanda a marzo ed aprile 2023.



Wood, che ha già lavorato con il regista Timpson per Came to Daddy, nel corso della sua carriera ha interpretato il leggendario Frodo nel Signore degli Anelli, passando poi per altre pellicole di genere completamente diverso quali Hooligans, Sin City e I Corrotti – The Trust. Ultimamente ha recitato all’interno di Ted Bundy – Confessioni di un Serial Killer.