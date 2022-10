The Nun: arrivano ulteriori novità sul cast

News





27/10/2022 |

Anna Popplewell e Katelyn Rose Downey sono state ingaggiate per recitare all’interno del secondo capitolo di The Nun. Le due attrici raggiungono così le già presenti Taissa Farmiga e Storm Reid. I dettagli su questo nuovo film non sono stati rivelati: delle attrici in questione sappiamo che la Farmiga riprenderà il ruolo di Suor Irene mentre la Popplewell sarà Kate, un’insegnante della St. Mary School in Francia rimasta vedova e madre di una bambina di dieci anni, Sophie, che presumibilmente sarà interpretata dalla Downey.



La regia di The Nun 2 è affidata a Michael Caves, tornato dietro la macchina da presa di questo franchisse dopo aver diretto The Conjuring: The Devil Made Me Do It, il settimo e ultimo capitolo in ordine di produzione del franchise The Conjuring.



Akela Cooper ha scritto la sceneggiatura di The Nun 2, rivisitata da Ian Goldberg e Richard Naing.



Il film dovrebbe uscire l’8 settembre 2023.