Riunione di famiglia (Non sposate le mie figlie!3): ecco il primo trailer italiano

28/10/2022 |

La 01Distribution ha pubblicato il primo trailer italiano di Riunione di famiglia (Non sposate le mie figlie!3). Il film è diretto da Philippe De Chauveron, chiamato dunque a completare la trilogia (il primo film uscì nelle sale nel 2014 mentre il secondo capitolo nel 2019).



Il cast principale comprende Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun.



L'uscita è prevista per aprile 2023.



Sinossi:

Questa volta, in “RIUNIONE DI FAMIGLIA – NON SPOSATE LE MIE FIGLIE! 3”, i coniugi Claude e Marie Verneuil stanno per festeggiare i 40 anni di matrimonio; per l’occasione, le loro quattro figlie decidono di organizzare una grande festa a sorpresa nella casa di famiglia a Chinon, e di invitare anche i rispettivi suoceri per alcuni giorni. Claude e Marie si ritroveranno così ad accogliere sotto il loro tetto i genitori di Rachid, David, Chao e Charles: un soggiorno “in famiglia” che si preannuncia movimentato. Incomprensioni, equivoci e colpi di scena: gli ingredienti per ridere di cuore ci sono tutti!