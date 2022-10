Ragazzaccio: il trailer del film di Paolo Ruffini

News





28/10/2022

La Adler Entertainment ha pubblicato il primo trailer di Ragazzaccio, la pellicola di Paolo Ruffini.

Per questa sua nuova opera il regista ha lavorato con un cast principale che comprende Giuseppe Fiorello, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Alessandro Bisegna e Jenny De Nucci.



Ragazzaccio uscirà nelle sale dal 3 novembre.



Sinossi:

Mattia è un adolescente, insofferente alle regole. È uno di quelli che dalla classe vengono regolarmente sbattuti fuori, uno di quelli che certi adulti si limiterebbero a definire “come tutti gli altri”, uno di quelli che “è intelligente ma non si applica”. Mattia è arrabbiato. È arrabbiato con i suoi genitori e forse col mondo intero. Mattia è quello che comunemente si direbbe “un bullo”. Frequenta il liceo classico e nella sua mente l’incubo della bocciatura è più pesante dell’incubo del Covid19, che pervade in Italia con l’esplosione di quella che di li a poco sarà riconosciuta come la pandemia più invasiva di tutti i tempi.