Aaron Taylor-Johnson reciterà nel film The Fall Guy

02/11/2022

Aaron Taylor-Johnson, che abbiamo visto all’interno di Bullet Train, pellicola con Brad Pitt, si è unito al cast di The Fall Guy, opera della Universal Pictures basata sulla serie tv degli anni ottanta. L’attore reciterà accanto ai due protagonisti Ryan Reynolds ed Emily Blunt. In questa opera Gosling interpreterà uno stuntman di Hollywood che lavora come cacciatore di taglie per sbarcare il lunario. Nella pellicola si ritroverà a tornare sul set per affiancare la star che lo ha sostituito (Taylor-Johnson). La Blunt reciterà nella parte di una makeup artist che ha avuto una relazione con lo stuntman protagonista.



The Fall Guy è basato sulla serie televisiva, dallo stesso nome, andata in onda dal 1981 al 1986, creata da Glen A. Larson e con Lee Majors protagonista. Questa versione cinematografica sarà diretta da David Leitch che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Ashley Miller e Zack Stentz.



Drew Pearce ha curato lo script.



Aaron Taylor-Johnson, oltre a Bullet Train, ha recitato anche all'interno di The King's Man - Le origini e nell'imminente Kraven the Hunter.