The Pack: Florence Pugh reciterà nel film diretto da Alexander Skarsgård

02/11/2022

Florence Pugh è entrata a far parte del cast di The Pack, la pellicola diretta ed interpretata da Alexander Skarsgård.



Le riprese del film, le cui riprese inizieranno a marzo, seguono un gruppo di documentaristi che affronta le remote terre selvagge dell'Alaska nel tentativo di salvare una specie di lupi quasi estinta. Quando l'equipaggio viene riunito in una prestigiosa cerimonia di premiazione, le tensioni divampano mentre una verità mortale minaccia di svelare il loro lavoro. La squadra ha vissuto gli elementi duri della natura, ma un segreto che condividono sopravviverà alla notte?



Jennifer Fox produrrà il film con lo script originale che è stato curato dal Rose Gilroy. La 30West finanzierà il progetto.



La Pugh, che ritroveremo in Thunderbolts, ha recitato in Don’t Worry Darling e in Oppenheimer.