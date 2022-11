Shelley Duvall pronta a tornare sul set dopo 20 anni: l'attrice reciterà in The Forest Hills

News





02/11/2022 |

A distanza di vent’anni dalla sua ultima apparizione cinematografica, Shelley Duvall, attrice che ha interpretato Wendy Torrance in Shining, è pronta per tornare sul set. La Duvall reciterà all’interno di The Forest Hills, horror-thriller movie che sarà diretto da Scott Goldberg. All’interno del cast del film troveremo anche Edward Furlong, Chiko Mendez e Dee Wallace.



The Forest Hills racconta la storia di un uomo tormentato dagli incubi dopo aver subito un trauma ceanico durante il campeggio nelle montagne di Catskill Mountains. La Duvall reciterà nel ruolo della madre del protagonista.



Scott Hansen sarà il produttore con la Dreznick Goldberg Productions e Digital Thunderdome Studios. Goldberg sarà il co-produttore.