Piove: online la scena dal titolo La Finestra

02/11/2022 |

Tramite Fandango è in rete una scena di Piove, nuovo film di Paolo Strippoli. La pellicola è stata diretta da un soggetto originale di Jacopo Del Giudice con la sceneggiatura scritta da Jacopo Del Giudice, Paolo Strippoli e Gustavo Hérnandez.



Il cast comprende Fabrizio Rongione, Cristiana Dell’Anna, Francesco Gheghi, Aurora Menenti e Leon De La Vallée.



Il film è una produzione Propaganda Italia in associazione con Polifemo.



Fandango distribuirà la pellicola nelle sale dal 10 novembre.



Sinossi:

Da qualche giorno Roma è teatro di un evento singolare: quando piove condotti e tombini tracimano con una melma grigiastra ed esalano un vapore denso di cui non si conosce l’origine. Nessuno può immaginare che chiunque respiri questo misterioso vapore dovrà farà i conti con ciò che reprime, i suoi istinti più oscuri, la sua rabbia. Neanche la famiglia Morel. Dalla morte di Cristina, causata da un incidente un anno fa, per il marito Thomas e il figlio Enrico, l’amore ha ceduto il posto a una convivenza forzata, mentre la piccola di casa, Barbara, vorrebbe solo rivederli uniti come un tempo. L’incidente si poteva evitare, questo lo sa bene Thomas e anche Enrico. Invece di assumersi le proprie colpe e andare avanti, i due hanno smesso di parlarsi. Ora sono due anime cariche di rabbia, imprigionate in una Roma che assomiglia a loro: cupa, nervosa, sul punto di esplodere.