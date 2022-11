Dust Bunny: Bryan Fuller e Mads Mikkelsen torneranno a lavorare insieme

News





03/11/2022

Bryan Fuller e Mads Mikkelsen torneranno a lavorare insieme e lo faranno per una pellicola cinematografica. Il duo, che ha collaborato all’interno della serie della NBC Hannibal, farà squadra per realizzare il film Dust Bunny. Fuller scriverà, produrrà e dirigerà, facendo così il suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa, il progetto con Mikkelsen scritturato per interpretare uno dei personaggi principali. Basil Iwanyk della Thunder Road ed Erica Lee saranno i produttori con le loro compagnie: la Thunder Road e la Entertainment One.



Dust Bunny racconterà la storia di una bambina di otto anni che crede che un mostro in agguato sotto il suo letto abbia mangiato la sua famiglia. In preda alla paura si rivolge al suo "vicino intrigante" con un obiettivo: chiedere aiuto per uccidere il mostro. Altri dettagli circa la trama non sono stati svelati dalla produzione.



Mikkelsen è attualmente impegnato con le riprese di The Bastard, il film diretto da Nikolaj Arcel.