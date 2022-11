The Silent Hour: Mark Strong reciterà nel film

News





03/11/2022 |

Mark Strong è entrato ufficialmente a far parte del cast di The Silent Hour. L’attore sarà diretto da Brad Anderson, il regista di The Call, e lavorerà accanto al protagonista Joel Kinnaman.



Kinnaman interpreterà un detective del dipartimento di polizia di Boston che, dopo aver subito un incidente sul lavoro che lo lascia traumatizzato mentalmente e fisicamente, con problemi di udito, si cimenta come interprete per la polizia. Con il suo amico ed ex partner al suo fianco (interpretato da Strong) si trova costretto ad indagare su una banda di agenti di polizia corrotti che stanno complottando per uccidere una testimone affetta da sordità.



Dan Hall ha curato la sceneggiatura di The Silent Hour. Per quanto riguarda il cast al momento sono presenti solo Kinnaman e Strong.



Strong, impegnato con le riprese di Everest, ha recitato nella serie tv The Temple mentre lo scorso anno è arrivato nelle sale con Crudelia.