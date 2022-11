Princess: il trailer ufficiale del film di Roberto De Paolis

News





04/11/2022 |

A partire dal 17 novembre arriverà nelle sale Princess, la pellicola di Roberto De Paolis. La pellicola, che ha ottenuto un grande successo durante l'ultima Mostra del Cinema di Venezia, racconta la storia di Princess, una giovane clandestina nigeriana che vende il proprio corpo ai margini di una grande città.



Sotto alla sinossi trovate il trailer.



Sinossi:

Princess è una giovane clandestina nigeriana che vende il proprio corpo ai margini di una grande città. Come un’amazzone a caccia, si muove in una pineta che si estende fino al mare, un bosco incantato in cui rifugiarsi, nascondersi dalla vita, guadagnarsi il pane quotidiano. Per sopravvivere deve fiutare l’odore dei soldi, schivare pericoli e sentimenti, un cliente dopo l’altro, senza soluzione di continuità. Finché un giorno litiga con le amiche con cui condivide la strada e incontra un uomo che sembra volerla aiutare. Ma è soltanto da sola che Princess potrà salvarsi.