Armageddon Time: in rete la scena Raised Better Than That

07/11/2022 |

In attesa di vederlo in Italia gustatevi una nuova scena in lingua originale di Armageddon Time, la pellicola diretta da James Gray. Il regista di C’Era una Volta a New York e di Ad Astra ha lavorato con un cast eccellente che comprende Anthony Hopkins, Anne Hathaway e Jeremy Strong. Inoltre recitano nell’opera anche Banks Rapeta, Jaylin Webb, Tovah Feldshuh e Ryan Sell.



L’opera debutterà in Italia il prossimo 2 marzo mentre negli Usa è già nelle sale.



Vi lasciamo alla clip online tramite la Focus Features.



Sinossi:

Dal riconosciuto autore James Gray, Armageddon Time è una storia di crescita profondamente personale che affronta le vicende di una famiglia disperatamente impegnata nella ricerca di un’affermazione che ha coinvolto un’intera generazione, il Sogno Americano. Il film è interpretato da un cast di grandi artisti, come Anthony Hopkins, Anne Hathaway e Jeremy Strong.