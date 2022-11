Netflix lavorerà alla realizzazione del film su Gears of War. Prevista anche una serie

News





08/11/2022 |

Da quasi dieci anni si parla della possibilità di veder realizzato il film dedicato a Gears of War, il popolare videogame per la console X-Box. Il progetto non è però mai stato realizzato anche se ora arrivano alcune novità molto interessanti che chiamano in causa Netflix. La compagnia ha infatti annunciato una partnership con The Coalition, lo studio che ha realizzato Gears of War. L’obiettivo è quello di lavorare insieme per la realizzazione di una pellicola che verrà poi accompagnata da una serie televisiva.



Netflix al momento non ha annunciato produttori e potenziali nomi di registi. L’annuncio della volontà di portare Gears of War su un piano cinematografico è stato fatto nel giorno del 16° anniversario del rilascio del primo videogame (2006).



Gears of War è uno dei franchise più popolari in assoluto con oltre 40 milioni di copie vendute e tantissimi followers in tutto il mondo che popolano l’universo online della serie videoludica.